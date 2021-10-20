Видеотрансляция матча «Спартак» – «Лестер». 3:4 – Соболев забил. Текстовый онлайн тоже есть

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» принимает «Лестер».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Александр Соболев открыл счет на 11-й минуте, а Йордан Ларссон забил на 44-й минуте. Впрочем, почти сразу после гола Ларссона Пэтсон Дака отыграл один мяч. Он же сравнял счет в начале второго тайма, а затем забил третий и четвертый мячи.
Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.
После 2 туров «Спартак» занимает 2-е место в группе C, набрав 3 очка. Лидирует «Легия» с 6 очками, третьим с 1 очком идет «Наполи», четвертый – «Лестер» (1 очко).
- Дата проведения
- 20 октября, 17.30, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 11 Соболев, 2:0 – 44 Ларссон, 2:1 – 45 Дака, 2:2 – 48 Дака, 2:3 – 54 Дака, 2:4 – 78 Дака, 3:4 – 86 Соболев.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон, Соболев.
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.
- Предупреждения:
- Рикарду Перейра (30), Литвинов (33).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.