Видеотрансляция матча «Спартак» – «Лестер». 3:4 – Соболев забил. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Спартак Лига Европы УЕФА Sports.ru Лестер Йордан Ларссон Александр Соболев Пэтсон Дака Футбол

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» принимает «Лестер».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Александр Соболев открыл счет на 11-й минуте, а Йордан Ларссон забил на 44-й минуте. Впрочем, почти сразу после гола Ларссона Пэтсон Дака отыграл один мяч. Он же сравнял счет в начале второго тайма, а затем забил третий и четвертый мячи. 

Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

После 2 туров «Спартак» занимает 2-е место в группе C, набрав 3 очка. Лидирует «Легия» с 6 очками, третьим с 1 очком идет «Наполи», четвертый – «Лестер» (1 очко).

Спартак Россия – Лестер Англия 3:4 (второй тайм)
Дата проведения
20 октября, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Соболев, 2:0 – 44 Ларссон, 2:1 – 45 Дака, 2:2 – 48 Дака, 2:3 – 54 Дака, 2:4 – 78 Дака, 3:4 – 86 Соболев.
СпартакМаксименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон, Соболев.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.
Предупреждения:
Рикарду Перейра (30), Литвинов (33).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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