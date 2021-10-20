Видеотрансляция матча «Спартак» – «Лестер». 3:4 – Соболев забил. Текстовый онлайн тоже есть

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» принимает «Лестер».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Александр Соболев открыл счет на 11-й минуте, а Йордан Ларссон забил на 44-й минуте. Впрочем, почти сразу после гола Ларссона Пэтсон Дака отыграл один мяч. Он же сравнял счет в начале второго тайма, а затем забил третий и четвертый мячи.

Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

После 2 туров «Спартак» занимает 2-е место в группе C, набрав 3 очка. Лидирует «Легия» с 6 очками, третьим с 1 очком идет «Наполи», четвертый – «Лестер» (1 очко).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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