Sports.ru выпустил документальный фильм «Зенит»-2008. Победная песня». Он уже эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink

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Sports.ru выпустил документальный фильм «Зенит»-2008. Победная песня». Лента уже эксклюзивно доступна на видеосервисе Wink.

Спикеры фильма – бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Алехандро Домингес и Радек Ширл, тренер вратарей Михаил Бирюков, фотограф Вячеслав Евдокимов, бывший начальник команды Федор Луннов, диктор Константин Анисимов и шоумен Михаил Шац.

В 2008-м «Зенит» резко превратился в мощный европейский клуб и завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Спикеры раскроют все детали о пути «Зенита» к трофеям, легендарных победах над «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», а также главном тренере той команды Дике Адвокате.

Автор идеи и сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин, снимавший главные ролики «Рубина» в последние пару лет.

Весной 2021-го Дорский и Сунгатуллин выпустили документальный фильм о сборной России на Евро-2008.

Смотрите фильм «Зенит»-2008. Победная песня» эксклюзивно в видеосервисе Wink по промокоду «Спортс»

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