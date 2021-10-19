Власти Москвы планируют ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября. Будет запрещено посещение массовых мероприятий – без исключений (Forbes)

Власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.

Сообщается, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.

Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется. Пока неизвестно, когда именно власти города объявят об этих мерах.

Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей.

Это может коснуться домашних матчей московских клубов в – (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с ) и «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).

В без зрителей могут пройти домашние матчи (против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября), «Динамо» (против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» (против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября).