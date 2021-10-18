«Тампа» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков

поместила форварда в список травмированных на долгий срок игроков.

Россиянин получил повреждение в матче с «Вашингтоном» (2:1 ОТ). Сообщалось, что он может пропустить от 6 до 10 недель.

Таким образом клуб сможет вывести часть его кэпхита (9,5 млн долларов) из расчета потолка зарплат – сумма высвобождения будет зависеть от сроков восстановления игрока.

Кучеров получил травму на ровном месте. После легкого контакта с соперником схватился за пах и больше не выходил на лед