Руй Витория: «Нельзя голословно утверждать, что Рассказов во всем виноват. Вы видели, как тренируются Кутепов и Гапонов? Готовы решать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лестер Руй Витория Илья Кутепов Николай Рассказов Чемпионат.com Илья Гапонов Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы.

«Конечно, играли качественно, но за ошибки в Лиге Европы надо платить дорого. Стратегия была хорошей, мы забили дважды в первом тайме, но «Лестер» воспользовался нашими небольшими ошибками, перехватил инициативу. Игра была высокого уровня, против сильного соперника.

Игра складывается из моментов и нюансов. Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются? Готовы принять решение на себя? Я не понимаю тех, кто считает, что виноват один игрок. Это ошибка серии игроков, а не одного.

Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что во всем виноват Рассказов. Говорить, что кто-то в чем-то где-то виноват, будет неправильно. Самое простое – обвинить кого-то.

В раздевалке я подойду и скажу лично, но буду объяснять ошибку, а не публично обвинять футболиста», – сказал Витория.

Эх, а ведь «Спартак» отлично включался в атаке: топовый выход из обороны, высокий прессинг, гений Промеса. Но все напрасно

Опрос

Верите в евровесну «Спартака»?
5533 голосa
Да, будет плей-офф ЛЕ
15%
Лига Европы УЕФА
Да, третье место и Лига Конференций
36%
Наполи
Нет
49%
Лестер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные