У Дзюбы нет результативных действий в 4 матчах ЛЧ подряд, у Азмуна – в 11

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сердар Азмун Футбол

«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Артем Дзюба начал матч в стартовом составе, а на 61-й минуте его сменил Сердар Азмун. Обоим форвардам не удалось ни забить, ни сделать голевого паса.

Таким образом, серия Дзюбы без результативных действий в Лиге чемпионов продлилась до 4 матчей. В последний раз в главном еврокубке он забивал «Лацио» (1:3) 24 ноября 2020-го.

У Азмуна серия без голов и голевых передач в Лиге чемпионов гораздо длиннее, она составляет 11 игр. Иранский нападающий в последний раз отметился результативным действием в турнире больше двух лет назад, 2 октября 2019 года, забив «Бенфике» (3:1).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные