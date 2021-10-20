У Дзюбы нет результативных действий в 4 матчах ЛЧ подряд, у Азмуна – в 11

проиграл (0:1) в 3-м туре группового раунда чемпионов.

начал матч в стартовом составе, а на 61-й минуте его сменил . Обоим форвардам не удалось ни забить, ни сделать голевого паса.

Таким образом, серия Дзюбы без результативных действий в Лиге чемпионов продлилась до 4 матчей. В последний раз в главном еврокубке он забивал (1:3) 24 ноября 2020-го.

У Азмуна серия без голов и голевых передач в Лиге чемпионов гораздо длиннее, она составляет 11 игр. Иранский нападающий в последний раз отметился результативным действием в турнире больше двух лет назад, 2 октября 2019 года, забив «Бенфике» (3:1).