UFC на территории США не допустит к боям спортсменов, вакцинированных «Спутником V»

проинформировал бойцов из других стран, что их не пустят в Соединенные Штаты Америки, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.

Иностранные граждане, совершающие авиаперелеты в США, должны будут пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации.

Полностью вакцинированные граждане перед вылетом также должны будут предъявить отрицательный тест на , сделанный в течение трех дней до посадки на рейс.

«Чтобы было ясно: это не политика UFC. UFC не требует от бойцов вакцинации. Мы просто сообщаем о новых правилах, недавно объявленных правительством США», – говорится в сообщении промоушена.

Бойцам необходимо предъявить доказательство вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ. «Спутник V» не входит в этот список.

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