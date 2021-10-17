«Кучка клоунов». Отец Гризманна об удалении Антуана и желтой Златану в ЛЧ

Ален Гризманн, отец нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, прокомментировал эпизоды, случившиеся во вчерашних матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Антуан получил красную карточку в матче «Атлетико» с «Ливерпулем» (2:3), когда попал высоко поднятой ногой в голову Роберто Фирмино. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в аналогичном эпизоде в матче с «Порту» (0:1) получил предупреждение.
«Гризманну – красная, а Ибрагимовичу – желтая. Кучка клоунов», – написал Ален в инстаграме.
Через несколько минут после публикации пост в инстаграме Гризманна-старшего был удален.
Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Juan Medina