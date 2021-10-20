«МЮ» сделал камбэк с «Аталантой» – 3:2 после 0:2. Роналду забил победный гол

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Марио Пашалич Мерих Демирал Футбол

В 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома победил «Аталанту» (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Марио Пашалич открыл счет на 15-й минуте, а уже на 29-й Мерих Демирал забил второй гол, замкнув подачу с углового. Маркус Рэшфорд отыграл один мяч на 53-й минуте, а Харри Магуайр сравнял счет на 75-й.

Криштиану Роналду на 81-й минуте вывел манкунианцев вперед и принес им победу.

Манчестер Юнайтед Англия – Аталанта Италия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Пашалич, 0:2 – 28 Демирал, 1:2 – 53 Рэшфорд, 2:2 – 75 Магуайр, 3:2 – 81 Роналду.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини (Погба, 66), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 66), Гринвуд (Санчо, 73).
АталантаМуссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал (Ловато, 46), Мэле, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 68), Копмейнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Миранчук, 68), Муриэль (Сапата, 56).
Предупреждения:
Ловато (55), Пашалич (57), де Рон (57), Шоу (64), Паломино (80), Матич (90), Кавани (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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