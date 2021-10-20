«МЮ» сделал камбэк с «Аталантой» – 3:2 после 0:2. Роналду забил победный гол

В 3-м туре Лиги чемпионов дома победил «Аталанту» (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Марио Пашалич открыл счет на 15-й минуте, а уже на 29-й Мерих Демирал забил второй гол, замкнув подачу с углового. Маркус Рэшфорд отыграл один мяч на 53-й минуте, а Харри Магуайр сравнял счет на 75-й.

Криштиану Роналду на 81-й минуте вывел манкунианцев вперед и принес им победу.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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