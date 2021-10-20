«МЮ» сделал камбэк с «Аталантой» – 3:2 после 0:2. Роналду забил победный гол

В 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома победил «Аталанту» (3:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Марио Пашалич открыл счет на 15-й минуте, а уже на 29-й Мерих Демирал забил второй гол, замкнув подачу с углового. Маркус Рэшфорд отыграл один мяч на 53-й минуте, а Харри Магуайр сравнял счет на 75-й.
Криштиану Роналду на 81-й минуте вывел манкунианцев вперед и принес им победу.
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини (Погба, 66), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 66), Гринвуд (Санчо, 73).
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал (Ловато, 46), Мэле, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 68), Копмейнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Миранчук, 68), Муриэль (Сапата, 56).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.