Видеотрансляция матча «Барселона» – «Динамо» Киев. 1:0 – Пике открыл счет. Текстовый онлайн есть

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает киевское «Динамо».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Жерар Пике открыл счет на 36-й минуте.
Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.
После 2 туров «Барселона» занимает 4-е место в группе E, не набрав ни одного очка. Лидирует «Бавария» с 6 очками, вторая – «Бенфика», набравшая 4 очка, третьим идет «Динамо» (1 очко).
- Дата проведения
- 20 октября, 19.45, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 36 Пике.
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.