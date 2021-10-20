Видеотрансляция матча «Барселона» – «Динамо» Киев. 1:0 – Пике открыл счет. Текстовый онлайн есть

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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает киевское «Динамо».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Жерар Пике открыл счет на 36-й минуте.

Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

После 2 туров «Барселона» занимает 4-е место в группе E, не набрав ни одного очка. Лидирует «Бавария» с 6 очками, вторая – «Бенфика», набравшая 4 очка, третьим идет «Динамо» (1 очко).

Барселона Испания – Динамо Киев Украина 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
20 октября, 19.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 36 Пике.
Барселонатер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай.
Динамо КиевБущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Супряга.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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