Видеотрансляция матча «Барселона» – «Динамо» Киев. 1:0 – Пике открыл счет. Текстовый онлайн есть

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает киевское «Динамо».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Жерар Пике открыл счет на 36-й минуте.

Игру показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию матча можно посмотреть на нашем сайте.

После 2 туров занимает 4-е место в группе E, не набрав ни одного очка. Лидирует «Бавария» с 6 очками, вторая – «Бенфика», набравшая 4 очка, третьим идет «Динамо» (1 очко).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов