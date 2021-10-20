«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) дома, пропустив на 86-й

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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Деян Кулусевски забил единственный мяч на 86-й минуте.

После 3 туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H с 3 очками. Лидирует «Ювентус», набравший 9 очков, вторым идет «Челси» с 6 очками, четвертый – «Мальме», не набравший очков.

Зенит Россия – Ювентус Италия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 86 Кулусевски.
ЗенитКрицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Ракицкий, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба (Азмун, 61), Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88).
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Маккенни, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулусевски, 58), Кьеза.
Предупреждения:
Барриос (30), Караваев (46), Артур (60), Рэмзи (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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