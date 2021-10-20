«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) дома, пропустив на 86-й

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Деян Кулусевски забил единственный мяч на 86-й минуте.
После 3 туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H с 3 очками. Лидирует «Ювентус», набравший 9 очков, вторым идет «Челси» с 6 очками, четвертый – «Мальме», не набравший очков.
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Газпром Арена»
- Гол:
- 0:1 – 86 Кулусевски.
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Зенит –
Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Ракицкий, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба (Азмун, 61), Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88).
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Маккенни, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулусевски, 58), Кьеза.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.