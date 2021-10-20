«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) дома, пропустив на 86-й

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Деян Кулусевски забил единственный мяч на 86-й минуте.

После 3 туров «Зенит» занимает 3-е место в группе H с 3 очками. Лидирует «Ювентус», набравший 9 очков, вторым идет «Челси» с 6 очками, четвертый – «Мальме», не набравший очков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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