ЭСК РФС признала верным решение не ставить пенальти в ворота ЦСКА за руку Зайнутдинова

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

На нем было рассмотрено обращение по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в игре 11-го тура (0:1).

На 21-й минуте мяч попал в руку хавбеку армейцев в штрафной. Главный арбитр Артем Любимов пошел к монитору после приглашения ВАР, но не назначил пенальти.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.

Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади.

После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру», – говорится в заявлении ЭСК.

Спорная рука Зайнутдинова. ВАР видел основания для пенальти, главный судья – нет