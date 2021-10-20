Роналду забил во всех трех матчах за «МЮ» в ЛЧ. У него 12 голов в 12 играх сезона

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«Манчестер Юнайтед» дома обыгрывает «Аталанту» (3:2, второй тайм) в Лиге чемпионов.

На 81-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду головой замкнул навес защитника Люка Шоу с левого фланга, завершив камбэк.

Португалец отметился голами во всех трех матчах в ЛЧ после возвращения в «МЮ». Всего в этом сезоне у него 12 голов в 12 играх на клубном уровне и за сборную.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Криштиану Роналду: «ЛЧ – идеальный турнир, чтобы показать себя миру. Никаких оправданий! Наступает наше время»

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