Овечкин – 5-й по голам в истории НХЛ, неуместная шутка Хабиба, Карпин отвечает на вопросы, Медведев, Хачанов и Карацев выбыли с «Мастерса» в Индиан-Уэллс и другие новости утра

1. Хабиб Нурмагомедов выступил с неоднозначной шуткой про Конора Макгрегора, выложив фото ирландца с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!» Это отсылка к резонансной истории, когда в Москве 25-летний Роман Ковалев заступился в метро за девушку, за что его избили три кавказца. Конор ответил в своем стиле, припомнив Хабибу нежелание выйти из автобуса во время нападения ирландца: «Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»?» При этом сам избитый мужчина не видит в шутке Хабиба ничего плохого.

2. Валерий Карпин дал несколько интервью, где ответил чуть ли не на все вопросы о сборной России. Тренер назвал капитанскую повязку «тряпочкой», вновь высказался об отказе Дзюбы от вызова в команду, признал, что в матче со Словакией сборной повезло, а еще не считает, что в национальной команде много травм.

3. НХЛ. Овечкин в первой же игре сезона набрал 4 (2+2) очка против «Рейнджерс» (5:1). Капитан «Вашингтона» забросил 731-ю и 732-ю шайбы и вышел на 5-е место среди снайперов в истории лиги, обогнав Марселя Дионна. До идущего 4-м Бретта Халла – 9 голов.

В других матчах «Торонто» одолел «Монреаль» (2:1), «Колорадо» играет с «Чикаго». Остальные результаты – здесь.

4. Медведев, Карацев и Хачанов проиграли в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс и выбыли с турнира.

5. КХЛ. ЦСКА пропустил 5 шайб от «Амура», «Автомобилист» уступил «Сочи», СКА обыграл московское «Динамо» и другие результаты. У армейцев в последнее время все довольно грустно – у команды Федорова в 3 последних матчах два поражения и 3 забитых гола.

6. Пишут, что Федоров и Кудашов войдут в штаб Жамнова в хоккейной сборной России на ОИ-2022. Правда, ни тот, ни другой пока это не подтверждают. А сам Жамнов, похоже, не будет руководить сборной на Кубке «Карьялы».

7. Тренер Маркус Гиздоль приступил к работе в «Локомотиве». Немец считает, что времени на раскачку нет, а также заявил о желании бороться за титул.

8. «Спартаку» разрешили заполнить стадион на 30% на октябрьских матчах. Вход – по QR-коду.

9. Суд обязал Люку Эрнандеса явиться в Мадрид для тюремного заключения. Защитник «Баварии» нарушил запрет на контакт с женой после нападения на нее в 2017-м.

10. У Этери Тутберидзе появился свой собственный товарный знак. Об этом сообщили в инстаграме команды тренера.

11. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести ЧМ-2030 в Израиле, Палестине и соседних странах.

12. Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», Кукуян – игру «Арсенала» и «Зенита» и другие назначения судей на 11-й тур РПЛ.

13. Норвежское издательство извинилось перед лыжником Сергеем Устюговым. В книге братьев Бо «Братская сила» его перепутали с биатлонистом Евгением.

14. Virtus.pro обыграла Vici Gaming и гарантировала себе топ-6 на The International 10. Призовой фонд турнира – 40 млн долларов.

15. В баскетбольной Евролиге «Реал» нанес первое поражение «Монако», «Барселона» победила в овертайме «Олимпиакос».

16. Саудовцы, купившие «Ньюкасл», хотят приобрести «Интер». Сделка оценивается в миллиард евро.

17. 22-летний Мбаппе выпустит автобиографию-комикс. Она посвящена «трудностям, которые ему пришлось преодолеть».

18. Предсезонные матчи НБА. «Финикс» обыграл «Портленд», «Юта» победила «Милуоки» и другие результаты.

Цитаты дня.

Карпин не жалеет о словах про капитанскую повязку: «Я назвал тряпочкой, уменьшительно-ласкательно»

Почеттино отдал бы «Золотой мяч» Месси: «Без сомнений. Левандовского поставлю на 2-е место, Роналду – на 3-е»

Никита Нагорный о сексе: «Прекращаю за две недели до соревнований. Это происходит автоматически – на тебе ответственность, и желание пропадает»

Олимпийский чемпион по гимнастике Далалоян: «Учусь у Макгрегора, как не быть дебилом. Мне он не нравится»

Карпин о вакцинации: «Хочешь – болей, но ты заразишь остальных, и сборная из-за тебя проиграет»

Олег Тактаров: «Хабиб идет #####!»