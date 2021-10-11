Гиздоль о «Локо»: «Хотим бороться за титул. От нас ждут футбол, который в моей крови и плоти»

прокомментировал назначение главным тренером «Локомотива».

«Первый звонок от Рангника был примерно три недели назад, в конце прошлой недели поговорили уже более конкретно.

Общее впечатление от проекта весьма позитивное, плюс я давно знаю и [его партнера] Ларса Корнетку. Еще мне нравится, что от нас ждут футбол, который в моей крови и плоти, которому я учился. То, что в клубе уже происходят изменения, делает задачу даже более захватывающей. Новая философия Ральфа помогала и «Хоффенхайму», и «Лейпцигу».

Это новый вызов. В «Хоффенхайме», «Гамбурге», «Кельне» на меня рассчитывали в первую очередь как на спасателя. Но и в этом случае мои команды чаще побеждали, чем проигрывали. Надеюсь, так будет и в «Локо». Мы хотим бороться за титул.

Номер Сандро Шварца мне уже дали, скоро обязательно поговорим. Такой обмен мнениями будет полезен», – цитирует Гиздоля «Спорт день за днем» со ссылкой на печатную версию Kicker.

Гиздоль возглавил «Локомотив». Он плохо ставит командную игру: его «Гамбург» и «Кельн» – примеры безнадеги, «Хоффенхайм» – веселого хаоса