Федоров и Кудашов войдут в штаб Жамнова в сборной России на ОИ-2022 («Матч ТВ»)

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Сборная России продолжает заниматься формированием тренерского штаба на Олимпиаду-2022.

Сообщается, что в Пекине помогать Алексею Жамнову, помимо Сергея Гончара и Евгения Набокова, будут Сергей Федоров, возглавляющий ЦСКА, а также Алексей Кудашов, тренирующий московское «Динамо».

«Что будет 18 октября – по моей информации, как главного тренера объявят все-таки Жамнова.

Еще, по моему инсайду, в тренерский штаб сборной войдут Сергей ФедоровСергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.

Не берусь это гарантировать. С одной стороны, я очень уважаю Алексея Жамнова, и пусть он сам обо всем объявит 18 октября.

С другой стороны, в нашем хоккее в эти дни все как на вулкане и очень быстро меняется. Но пока мои инсайды утверждают, что будет так. Что ж, это неплохой штаб», – написал журналист Павел Лысенков.

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.

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