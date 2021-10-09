Федоров и Кудашов войдут в штаб Жамнова в сборной России на ОИ-2022 («Матч ТВ»)

продолжает заниматься формированием тренерского штаба на .

Сообщается, что в Пекине помогать Алексею Жамнову, помимо Сергея Гончара и Евгения Набокова, будут Сергей Федоров, возглавляющий , а также , тренирующий московское .

«Что будет 18 октября – по моей информации, как главного тренера объявят все-таки Жамнова.

Еще, по моему инсайду, в тренерский штаб сборной войдут , , Алексей Кудашов и .

Не берусь это гарантировать. С одной стороны, я очень уважаю Алексея Жамнова, и пусть он сам обо всем объявит 18 октября.

С другой стороны, в нашем хоккее в эти дни все как на вулкане и очень быстро меняется. Но пока мои инсайды утверждают, что будет так. Что ж, это неплохой штаб», – написал журналист Павел Лысенков.

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.