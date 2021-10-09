Федоров и Кудашов войдут в штаб Жамнова в сборной России на ОИ-2022 («Матч ТВ»)

Сборная России продолжает заниматься формированием тренерского штаба на Олимпиаду-2022.
Сообщается, что в Пекине помогать Алексею Жамнову, помимо Сергея Гончара и Евгения Набокова, будут Сергей Федоров, возглавляющий ЦСКА, а также Алексей Кудашов, тренирующий московское «Динамо».
«Что будет 18 октября – по моей информации, как главного тренера объявят все-таки Жамнова.
Еще, по моему инсайду, в тренерский штаб сборной войдут Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.
Не берусь это гарантировать. С одной стороны, я очень уважаю Алексея Жамнова, и пусть он сам обо всем объявит 18 октября.
С другой стороны, в нашем хоккее в эти дни все как на вулкане и очень быстро меняется. Но пока мои инсайды утверждают, что будет так. Что ж, это неплохой штаб», – написал журналист Павел Лысенков.
Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.