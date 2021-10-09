Хабиб про Конора: «Где его медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!»

Бывший чемпион UFC в легком весе вспомнил о бывшем сопернике .

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» – написал Нурмагомедов в сторис инстаграма под фото ирландца.

Позавчера стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

Три года назад Хабиб победил Конора на UFC 229

Изучаем рекорд Хабиба в цифрах: только 6 побед над топами UFC и очень мало защит. Почему Нурмагомедова считают величайшим?