Валерий Карпин: «Со Словакией «отскочили». Играли очень плохо, безобразно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о слабой игре команды против Словакии в отборочном матче ЧМ-2022 (1:0).

– У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то – «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?

– Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

– Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?

– Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жестче. Это было через день после матча.

– За что себя вините?

– Долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донес так, как футболисты бы ее восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

– В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?

– Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три – и все», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис», – сказал Карпин.