Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Димитровым, Хачанов – с Басилашвили, Карацев выбыл

Теги результаты ATP BNP Paribas Open Теннис

В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс Аслан Карацев уступил Хуберту Хуркачу.

Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым, Карен Хачанов – с Николозом Басилашвили. 

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

7 – 17 октября 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша) Аслан Карацев (Россия)
6:1|6:3
Дата проведения
13 октября, 21.05
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
13 октября, 23.10
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
14 октября, 00.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
14 октября, 04.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
14 октября, 05.30
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Каспер Рууд (Норвегия)
6:3|3:3
Дата проведения
13 октября, 21.05
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Кэмерон Норри (Великобритания)
1:2
Дата проведения
13 октября, 22.40
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
14 октября, 00.10
Онлайн матча

 

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