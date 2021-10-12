Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Димитровым, Хачанов – с Басилашвили, Карацев выбыл

В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс Аслан Карацев уступил Хуберту Хуркачу.
Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым, Карен Хачанов – с Николозом Басилашвили.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
7 – 17 октября 2021
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 13 октября, 21.05
- Дата проведения
- 13 октября, 23.10
- Дата проведения
- 14 октября, 00.30
- Дата проведения
- 14 октября, 04.00
- Дата проведения
- 14 октября, 05.30
- Дата проведения
- 13 октября, 21.05
- Дата проведения
- 13 октября, 22.40
- Дата проведения
- 14 октября, 00.10