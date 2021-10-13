22-летний Мбаппе выпустит автобиографию-комикс. Она посвящена «трудностям, которые ему пришлось преодолеть»

Нападающий «ПСЖ» выпустит свою автобиографию в виде комикса.

Как сообщает GFFN со ссылкой на Ouest-France, комикс получит название «Je m’appelle Kylian» («Меня зовут Килиан») и выйдет 12 ноября.

Тираж автобиографии 22-летнего футболиста составит 300 000 экземпляров. Мбаппе не смог найти издательство, готовое заняться публикацией, и основал свое под названием «KM».

Юрист игрока Делфина Верхейден сообщила, что автобиография игрока будет посвящена «его истории и трудностям, которые ему пришлось преодолеть, чтобы стать мировой звездой».