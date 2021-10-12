КХЛ. «Автомобилист» примет «Сочи», «Авангард» сыграет с «Барысом», СКА против московского «Динамо»

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» примет «Сочи», СКА сыграет с московским «Динамо», «Авангард» – с «Барысом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.