КХЛ. «Автомобилист» примет «Сочи», «Авангард» сыграет с «Барысом», СКА против московского «Динамо»

Теги Авангард ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Амур Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Сочи Хоккей

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» примет «Сочи», СКА сыграет с московским «Динамо», «Авангард» – с «Барысом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Автомобилист – Сочи
Дата проведения
13 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Амур
Дата проведения
13 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
13 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Торпедо
Дата проведения
13 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Северсталь
Дата проведения
13 октября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Барыс
Дата проведения
13 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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