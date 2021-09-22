Президент ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле, Палестине и соседних странах

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проведении ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах – включая .

«Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах?

Учитывая подписание «Соглашений Авраама» (соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между и Израилем, заключенные при посредничестве США 13 августа 2020 года, – прим. Sports.ru), почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?» – сказал Инфантино после встречи премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Ранее Инфантино высказался в поддержку идеи проводить ЧМ каждые два года.