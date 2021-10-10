«Плохого в этом ничего не вижу». Избитый дагестанцами в метро мужчина отреагировал на шутку Хабиба

Москвич Роман Ковалев прокомментировал пост экс-чемпиона UFC .

На днях стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

Нурмагомедов добавил в сторис инстаграма фото с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» – сказал Ковалев.

«Где моя медаль от Бастрыкина?» Хабиб пошутил так, что стыдно: сравнил Конора и мужчину, избитого дагестанцами в метро

Светлана Журова про пост Хабиба: «На такие темы лучше не шутить»