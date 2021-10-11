Карпин о капитанской повязке: «Просто висит тряпочка, ни о чем. Джикия что с ней пихает, что без»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с капитанами в команде.
– Про капитанов. В какой момент решили отдать повязку Сутормину? И почему именно ему?
– Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто еще не был.
– По второму кругу пока рано идти?
– Рано. Есть люди, которые еще не были капитанами.
– Пока капитанами становились те, кто приходил на предматчевую пресс-конференцию. У вас есть такое правило?
– Правила нет. Просто так получалось.
– В следующих двух матчах будут новые капитаны?
– Скорее всего, да.
– Если мы выйдем на чемпионат мира – повязка продолжит так ходить?
– Почему нет?
– Такой практики нет нигде в мире.
– И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, все. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, еще будут.
– Вы сами говорили, что есть гениальные игроки – как Месси, но он молчит, не капитан по характеру.
– Сутормин или Кузяев, может, тоже немногословны, а мы взяли и две игры выиграли. В чем проблема-то?
– Капитанскую повязку в футболе надо отменять?
– Конечно. И вообще везде. Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без.
– Капитан разве не может больше общаться с судьей?
– Нет, он тоже получит желтую или красную, если будет ему предъявлять.
– В клубах вы не хотели отменить капитанство?
– В клубах другая ситуация. Там должен быть один капитан. А в сборной капитан Вася Пупкин – сегодня он есть, а завтра я его на сборы не вызову. Например, был бы у нас, условно, капитаном Гильерме. Но вот Кафанов его не вызвал почему-то. Вице-капитан – Джикия, но он вдруг, условно, сломался. Дальше, опять-таки условно, Баринов. А у него карточка лишняя. И что дальше-то? Плюс в сборную еще попасть надо. В клубе же капитан всегда остается в команде, – сказал Карпин.
Обыграли Словению с капитаном Суторминым. Он вывел команду через 3 дня после дебюта – круче только Черчесов (но с оговоркой)
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