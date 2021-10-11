Карпин о капитанской повязке: «Просто висит тряпочка, ни о чем. Джикия что с ней пихает, что без»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с капитанами в команде.

– Про капитанов. В какой момент решили отдать повязку Сутормину? И почему именно ему?

– Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто еще не был.

– По второму кругу пока рано идти?

– Рано. Есть люди, которые еще не были капитанами.

– Пока капитанами становились те, кто приходил на предматчевую пресс-конференцию. У вас есть такое правило?

– Правила нет. Просто так получалось.

– В следующих двух матчах будут новые капитаны?

– Скорее всего, да.

– Если мы выйдем на чемпионат мира – повязка продолжит так ходить?

– Почему нет?

– Такой практики нет нигде в мире.

– И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, все. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, еще будут.

– Вы сами говорили, что есть гениальные игроки – как Месси, но он молчит, не капитан по характеру.

– Сутормин или Кузяев, может, тоже немногословны, а мы взяли и две игры выиграли. В чем проблема-то?

– Капитанскую повязку в футболе надо отменять?

– Конечно. И вообще везде. Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без.

– Капитан разве не может больше общаться с судьей?

– Нет, он тоже получит желтую или красную, если будет ему предъявлять.

– В клубах вы не хотели отменить капитанство?

– В клубах другая ситуация. Там должен быть один капитан. А в сборной капитан Вася Пупкин – сегодня он есть, а завтра я его на сборы не вызову. Например, был бы у нас, условно, капитаном . Но вот Кафанов его не вызвал почему-то. Вице-капитан – Джикия, но он вдруг, условно, сломался. Дальше, опять-таки условно, Баринов. А у него карточка лишняя. И что дальше-то? Плюс в сборную еще попасть надо. В клубе же капитан всегда остается в команде, – сказал Карпин.

Обыграли Словению с капитаном Суторминым. Он вывел команду через 3 дня после дебюта – круче только Черчесов (но с оговоркой)

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