Саудовцы, купившие «Ньюкасл», хотят приобрести «Интер». Сделка оценивается в миллиард евро

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund) хочет приобрести «Интер».
На прошлой неделе консорциум, включающий PIF, а также компании PCP Capital Partners и RB Sports & Media, стал новым владельцем «Ньюкасла».
Представители PIF уже встречались с владеющей «Интером» китайской семьей Чжан, которая готова продать клуб за один миллиард евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на Libero.
Стороны обсуждали возможную продажу клуба еще в прошлом году, однако тогда владельцы «нерадзурри» от сделки отказались. Сейчас на их решение в числе прочих повлиял провал проекта Суперлиги.
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