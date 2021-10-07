Саудовцы, купившие «Ньюкасл», хотят приобрести «Интер». Сделка оценивается в миллиард евро

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund) хочет приобрести «Интер».

На прошлой неделе консорциум, включающий PIF, а также компании PCP Capital Partners и RB Sports & Media, стал новым владельцем .

Представители PIF уже встречались с владеющей китайской семьей Чжан, которая готова продать клуб за один миллиард евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на Libero.

Стороны обсуждали возможную продажу клуба еще в прошлом году, однако тогда владельцы «нерадзурри» от сделки отказались. Сейчас на их решение в числе прочих повлиял провал проекта .

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