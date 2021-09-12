Люке Эрнандесу приказано явиться в Мадрид для тюремного заключения. Он нарушил запрет на контакт с женой после нападения на нее в 2017-м

Суд Мадрида обязал защитника «Баварии» явиться в Испанию для тюремного заключения.

От футболиста требуют явиться в суд 19 октября, чтобы выбрать исправительное учреждение, в котором он будет отбывать наказание.

Эрнандес в феврале 2017 года (тогда он выступал за «Атлетико») был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы.

Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего были задержаны в Мадриде.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения. Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявленное к Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению. Адвокаты Люки обжаловали постановление суда. Если апелляция будет удовлетворена, то игрок может избежать наказания.

По информации As, была не в курсе ситуации.