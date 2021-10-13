Карпин о вакцинации: «Хочешь – болей, но ты заразишь остальных, и сборная из-за тебя проиграет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему прививок от коронавируса.
– Вы узнавали, вся сборная вакцинирована?
– Узнавали, сделали тесты на антитела. Не у всех они есть.
– То есть не вся сборная вакцинирована, не у всех есть антитела?
– Да, даже у тех, кто вакцинирован, антитела уже снизились.
– Это же большой риск. Перед важнейшими матчами отбора.
– Ну да, а что делать?
– Сказать «надо вакцинироваться».
– У нас некоторые добровольно вакцинируются… Всех надо заставлять? Ну если нет понимания у тебя. Хочешь болеть – болей, но ты заразишь остальных, всю сборную. И сборная из-за тебя проиграет. Ну если нет у тебя этого понимания, ответственности – заставить тебя?
Заставить, сказать: «Если ты не вакцинирован, я тебя не вызову в сборную»… Так себе история. Я вакцинирован, в декабре буду вакцинироваться опять, – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».