Конор: «Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»?»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на шутку экс-чемпиона легкого дивизиона .

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду (имеется в виду инцидент с нападением Конора на автобус, из которого не вышел Нурмагомедов, – Sports.ru)», – написал ирландец в твиттере.

Bastrykin! Where is Khabib’s “shit in his pants medal” ? He need this for shit his pants 10 rows back. 🇷🇺 pic.twitter.com/8WRFsr1Js6