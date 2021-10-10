Конор: «Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»?»

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор натив Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на шутку экс-чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду (имеется в виду инцидент с нападением Конора на автобус, из которого не вышел Нурмагомедов, – Sports.ru)», – написал ирландец в твиттере.

На днях стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

Нурмагомедов добавил в сторис инстаграма фото Конора Макгрегора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

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