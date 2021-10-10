Конор: «Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»?»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на шутку экс-чемпиона легкого дивизиона .

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду (имеется в виду инцидент с нападением Конора на автобус, из которого не вышел Нурмагомедов, – Sports.ru)», – написал ирландец в твиттере.

Bastrykin! Where is Khabib’s “shit in his pants medal” ? He need this for shit his pants 10 rows back. 🇷🇺 pic.twitter.com/8WRFsr1Js6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 13, 2021

На днях стало известно, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро за то, что тот заступился за девушку.

Нурмагомедов добавил в сторис инстаграма фото с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

«Плохого в этом ничего не вижу». Избитый дагестанцами в метро мужчина отреагировал на шутку Хабиба

«Где моя медаль от Бастрыкина?» Хабиб пошутил так, что стыдно: сравнил Конора и мужчину, избитого дагестанцами в метро