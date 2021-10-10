ЦСКА проиграл «Амуру» (1:5). У команды Федорова 3 гола в 3 последних матчах

ЦСКА уступил «Амуру» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата .

Армейцы проиграли в двух из трех последних игр, в которых забросили всего три шайбы.

Ранее команда тренера обыграла «Спартак» (1:0), а также проиграла «Куньлуню» (1:2).

Добавим, что перебросал ЦСКА со счетом 37:33.

На данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 18 матчах.

В следующем игре, 15 октября, московский клуб встретится с «Адмиралом».