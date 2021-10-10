ЦСКА проиграл «Амуру» (1:5). У команды Федорова 3 гола в 3 последних матчах

ЦСКА уступил «Амуру» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армейцы проиграли в двух из трех последних игр, в которых забросили всего три шайбы.
Ранее команда тренера Сергея Федорова обыграла «Спартак» (1:0), а также проиграла «Куньлуню» (1:2).
Добавим, что «Амур» перебросал ЦСКА со счетом 37:33.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 18 матчах.
В следующем игре, 15 октября, московский клуб встретится с «Адмиралом».
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»