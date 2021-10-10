ЦСКА проиграл «Амуру» (1:5). У команды Федорова 3 гола в 3 последних матчах

Теги ЦСКА Амур Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА уступил «Амуру» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Армейцы проиграли в двух из трех последних игр, в которых забросили всего три шайбы.

Ранее команда тренера Сергея Федорова обыграла «Спартак» (1:0), а также проиграла «Куньлуню» (1:2).

Добавим, что «Амур» перебросал ЦСКА со счетом 37:33.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 18 матчах.

В следующем игре, 15 октября, московский клуб встретится с «Адмиралом».

ЦСКА – Амур 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Дата проведения
13 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Ленц (Галузин, Томашек)
0:2 – 19 Архипов (Ленц, Волгин)
0:3 – 21 Николишин (Бутузов, Горшков)
0:4 – 24 Бутузов (Горшков, Волгин)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные