Никита Нагорный о сексе: «Прекращаю за две недели до соревнований. Это происходит автоматически – на тебе ответственность, и желание пропадает»

Российский гимнаст рассказал о том, как подходит к вопросу секса во время подготовки к соревнованиям.

– Был миф, что спортсменам чуть ли не раздавали презервативы на Олимпиадах – на всякий случай.

– Я считаю, что это дополнительный инфоповод, чтобы обсуждали Олимпийские игры. Потому что, к сожалению, Олимпиада перестает быть ценной так, как это было раньше.

Те же самые презервативы в просто висели в столовой в ящичке бесплатно, если тебе нужны – ты проворачиваешь и берешь. Тогда шла речь о каком-то вирусе или малярии в Рио-де-Жанейро, говорили, что нужно предохраняться.

– Что ты думаешь о сексе в период соревнований?

– Мы воспитанники Советского Союза, а там было максимально востребовано, что ни в коем случае за месяц нельзя, у борцов за 2-3 месяца. В этом плане я придерживаюсь этой истории.

– Твоя схема?

– За две недели до соревнований, до отъезда. Никак это не объясняю, это автоматически – ты понимаешь, что на тебе ответственность, и у тебя пропадает желание.

– Ты как-то злее становишься?

– Конечно, я меняюсь очень сильно. Еще это идет на фоне того, что я худею. Поэтому здесь непонятно, отчего идет причина. Но такого, что я себе отказываю в этом, и у меня вся жизнь меняется, такого нет, – сказал Нагорный в программе «50 вопросов».