Карпин не жалеет о словах про капитанскую повязку: «Я назвал тряпочкой, уменьшительно-ласкательно»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» вновь высказался о капитанской повязке и капитанах команды.

– Был ли момент в сборной, когда вы хотели дать человеку повязку, а он сказал, что пока ему рано или что не хочет?

– Пока не было.

– А допускаете, что такое будет?

– Да, возможно. Для кого-то, возможно, это лишнее давление, лишняя ответственность. Ну окей, не проблема.

– А вы не жалеете, что назвали ее тряпкой?

– Нет. Я не называл тряпкой, я назвал тряпочкой. Уменьшительно-ласкательно, – сказал Карпин.

Черданцев и Генич злятся, что Карпин меняет капитана (есть сравнение с отсталыми африканцами). Хотя так делали даже в сборной Бразилии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные