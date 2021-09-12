«Спартаку» разрешили заполнить стадион на 30% на октябрьских матчах. Вход – по QR-коду

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«Спартаку» разрешили увеличить вместимость стадиона «Открытие Банк Арена» на ближайших матчах команды.

«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи – с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».

Как и прежде – при наличии QR-кода вакцинированного или перенесшего заболевание коронавирусом», – приводит слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Спартак» примет «Динамо» 16 октября, «Лестер» – 20 октября, «Ростов» – 30-го.

«Открытие Банк Арена» вмещает чуть более 45 тысяч зрителей.

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