Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», Кукуян – игру «Арсенала» и «Зенита» и другие назначения 11-го тура РПЛ

РФС назначил судей на матчи 11-го тура чемпионата России.
16 октября (суббота)
«Арсенал» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.
17 октября (воскресенье)
«Урал» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.
«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Химки» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Геннадий Куличенков.