Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», Кукуян – игру «Арсенала» и «Зенита» и другие назначения 11-го тура РПЛ

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РФС назначил судей на матчи 11-го тура чемпионата России.

16 октября (суббота)

«Арсенал» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.

17 октября (воскресенье)

«Урал» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Геннадий Куличенков. 

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