Олимпийский чемпион по гимнастике Далалоян: «Учусь у Макгрегора, как не быть дебилом. Мне он не нравится»

Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике и в программе «50 вопросов» рассказали, как относятся к бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегор.

– Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир – .

Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.

Нагорный: Это важно, следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого.

– Например, что?

Нагорный: Пропагандировать спиртные напитки.

Далалоян: Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику.