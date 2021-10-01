Олимпийский чемпион по гимнастике Далалоян: «Учусь у Макгрегора, как не быть дебилом. Мне он не нравится»

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Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Артур Далалоян и Никита Нагорный в программе «50 вопросов» рассказали, как относятся к бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегор.

Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир – Конор Макгрегор.

Далалоян: Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом.

Нагорный: Это важно, следить человеком, чтобы брать у него плохие поступки и не делать этого.

Например, что?

Нагорный: Пропагандировать спиртные напитки.

Далалоян: Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику.

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