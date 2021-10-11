Гиздоль приступил к работе в «Локомотиве»: «Нет времени для раскачки»

провел первую тренировку в качестве главного тренера «Локомотива» и обратился к футболистам и персоналу команды.

«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом».

Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы.

Мы все должны быть одной командой: не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», – заявил Гиздоль.

Ближайший матч «Локомотива» в РПЛ назначен на 16 октября – в гостях он сыграет с «Рубином».

Изображения: официальный сайт

Гиздоль плохо ставит командную игру. Его «Гамбург» и «Кельн» – примеры безнадеги, «Хоффенхайм» – веселого хаоса