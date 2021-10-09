Норвежское издательство извинилось перед лыжником Сергеем Устюговым. В книге братьев Бо «Братская сила» его перепутали с биатлонистом Евгением

Норвежское издательство Kagge извинилось перед двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым за ошибку, допущенную в книге биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо «Братская сила».

В книге бывший российский биатлонист Евгений Устюгов перепутан с Сергеем.

Евгений Устюгов был лишен золота Сочи-2014 в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов (имелся в виду Евгений Устюгов – Sports.ru), взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб», – говорится в одной из глав книги от имени Тарьея.

Издатели исправили ошибку в электронной версии книги, а Сергею Устюгову принесли извинения через его тренера Маркуса Крамера. Менеджер издательства Йорунн Сандсмарк заявила, что в будущих печатных изданиях книги ошибка также будет исправлена.

«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, ясно, что речь идет о биатлонисте. Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о Сергее Устюгове, он не занимается биатлоном.

Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за эту ошибку», – сказала Сандсмарк.

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