Норвежское издательство извинилось перед лыжником Сергеем Устюговым. В книге братьев Бо «Братская сила» его перепутали с биатлонистом Евгением

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Устюгов Тарьей Бо Йоханнес Бо Сергей Устюгов Маркус Крамер Биатлон

Норвежское издательство Kagge извинилось перед двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым за ошибку, допущенную в книге биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо «Братская сила».

В книге бывший российский биатлонист Евгений Устюгов перепутан с Сергеем. 

Евгений Устюгов был лишен золота Сочи-2014 в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов (имелся в виду Евгений Устюгов – Sports.ru), взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб», – говорится в одной из глав книги от имени Тарьея. 

Издатели исправили ошибку в электронной версии книги, а Сергею Устюгову принесли извинения через его тренера Маркуса Крамера. Менеджер издательства Йорунн Сандсмарк заявила, что в будущих печатных изданиях книги ошибка также будет исправлена. 

«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, ясно, что речь идет о биатлонисте. Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о Сергее Устюгове, он не занимается биатлоном.

Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за эту ошибку», – сказала Сандсмарк.

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