US Open. 3-й круг. Халеп играет с Рыбакиной, Азаренко – с Мугурусой, Касаткина встретится со Свитолиной, Рахимова – с Крейчиковой

В пятый день US Open Камилла Рахимова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой, а Дарья Касаткина поборется с Элиной Свитолиной.
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US Open
Нью-Йорк, США
30 августа – 12 сентября 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.10
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.10
- Дата проведения
- 4 сентября, 04.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 23.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 02.00