US Open. 3-й круг. Халеп играет с Рыбакиной, Азаренко – с Мугурусой, Касаткина встретится со Свитолиной, Рахимова – с Крейчиковой

Теги US Open результаты WTA Виктория Азаренко Симона Халеп Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Наоми Осака Арина Соболенко Елена Рыбакина Камилла Рахимова Теннис

В пятый день US Open Камилла Рахимова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой, а Дарья Касаткина поборется с Элиной Свитолиной.

Сетка турнира здесь. Все результаты здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия) Камилла Рахимова (Россия)
Дата проведения
3 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
3 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Симона Халеп (Румыния)
6:7|3:0
Дата проведения
3 сентября, 18.10
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) Гарбинье Мугуруса (Испания)
2:1
Дата проведения
3 сентября, 19.10
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
4 сентября, 04.00
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия) Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
3 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
3 сентября, 23.30
Онлайн матча

 

Лейла Анне Фернандес (Канада) Наоми Осака (Япония)
Дата проведения
4 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья