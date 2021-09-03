US Open. 3-й круг. Халеп играет с Рыбакиной, Азаренко – с Мугурусой, Касаткина встретится со Свитолиной, Рахимова – с Крейчиковой

В пятый день US Open Камилла Рахимова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой, а Дарья Касаткина поборется с Элиной Свитолиной.

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US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг