Матч «Челси» – «Зенит» в ЛЧ пройдет на «Стэмфорд Бридж»

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между и состоится на стадионе в Лондоне, сообщается на сайте английского клуба.

«Челси» открыл продажу билетов для владельцев абонементов на эту игру, местом проведения встречи указан домашний стадион клуба. Свободная продажа билетов начнется 8 сентября, а сам матч пройдет 14 сентября.

Ранее была информация, что из-за коронавирусных ограничений, введенных в Великобритании, матч «Челси» – «Зенит» может пройти на нейтральном поле.