Матч «Челси» – «Зенит» в ЛЧ пройдет на «Стэмфорд Бридж»

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Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, сообщается на сайте английского клуба. 

«Челси» открыл продажу билетов для владельцев абонементов на эту игру, местом проведения встречи указан домашний стадион клуба. Свободная продажа билетов начнется 8 сентября, а сам матч пройдет 14 сентября.

Ранее была информация, что из-за коронавирусных ограничений, введенных в Великобритании, матч «Челси» – «Зенит» может пройти на нейтральном поле. 

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