Саутгейт о расизме на матче с Венгрией: «Некоторые застряли в своем образе мышления, но они вымрут, как динозавры. Несправедливо критиковать всех фанатов»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о проявлениях расизма в отношении своих игроков во время матча с Венгрией (4:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Наша команда не может сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь другие люди должны предпринять нужные действия, чтобы попытаться добиться прогресса в вопросе.

Игроки не должны подвергаться какой-либо форме расизма. В толпе есть баланс. Как известно, дома [в Англии] не все учиняют проблемы. Сегодня наш гимн встретили с большим уважением.

Несправедливо критиковать всех венгерских болельщиков. Многие из них были великодушны и вели себя исключительно хорошо. Необходимо работать с отдельными ответственными за произошедшее личностями. Вроде людей снимали, нужно надеяться, что власти с этим разберутся.

Они осознают, что мир меняется. Некоторые люди застряли в своем образе мышления, предрассудках, но в итоге они вымрут, как динозавры. Мир меняется.

Население Венгрии даже близко не такое разнообразное, как в Англии. Нам потребовалось много времени, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране», – сказал тренер.

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