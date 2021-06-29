«Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты, как в свое время Медведеву». Фигурный судья об Олимпиаде-2022

Судья по фигурному катанию Александр Веденин поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Чего России ждать от судей на ближайшей зимней Олимпиаде?

— Нам надо сильно напрячься. Закулисный процесс пошел — и куда он приведет?

Недавно свергли с пьедестала российских художниц, которые казались непобедимыми. Следующие виды спорта — фигурное катание и синхронное плавание. Правда, я пока не вижу девочек, способных одолеть наших звезд. была супер, но прошлый сезон она провалила.

Происходить все начнет задолго до Олимпиады — в начале сезона. Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты, как в свое время Медведеву.

Надо внимательно следить, что обсуждают в и судейской коллегии. Что там витает в воздухе? Процесс низвержения лидеров начнется как раз с этого незримого воздуха.

Канадские функционеры вообще умеют все хитро организовывать. В свое время они через прессу боролись с Женей Медведевой, побеждавшей на каждом турнире. Ближе к Олимпиаде у канадцев появилась звезда — . Активная, эмоциональная девушка. Тяжеленькая, правда, но так она и летала в соответствии со своим весом.

В интернете стали часто как бы невзначай появляться ролики о том, как плохо прыгает Женя — с «недокрутами» и «неправильными ребрами». Сравнивали оценки за качество с Юной Ким, хотя здесь вообще разные эпохи и судьи. То есть зрителю через интернет внедряли мысль, что у Медведевой все хуже.

Это заранее продуманная акция, которая в итоге отразилась на оценках Жени. Только эти интриганы не просчитали, что в решающий момент появится Загитова.

В результате они придавили Медведеву так, что она проиграла своей же сокоманднице, а Осмонд все равно осталась позади. Такие вот закулисные игры, которые можно выявить, только когда ты в теме, – сказал Веденин.