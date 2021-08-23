Шукер о лимите в РПЛ: «Вы должны уменьшить число иностранцев. Мы в Хорватии защищаем своих игроков»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Хорватия Давор Шукер лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Бывший президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Россия сейчас на 41-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам нужно сделать, чтобы достичь хотя бы уровня сборной Хорватии?

— Какой у вас сейчас лимит?

— Восемь легионеров в заявке.

— Это слишком много, на мой взгляд. Для процветания и хорошего будущего российских игроков вы должны уменьшить число иностранцев в заявке. Мы в Хорватии защищаем своих футболистов.

Изучите наш пример, Турции, Финляндии, Дании. И обратите внимание на развитие молодежи. Как много 18-19-летних футболистов играют у вас регулярно?

— С Хорватией, например, играл 18-летний Захарян.

— И все? Население России — 150 миллионов. Подумайте об этом, – сказал Шукер.

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