Шукер о лимите в РПЛ: «Вы должны уменьшить число иностранцев. Мы в Хорватии защищаем своих игроков»

Бывший президент Хорватского футбольного союза высказался о лимите на легионеров в .

— Россия сейчас на 41-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам нужно сделать, чтобы достичь хотя бы уровня сборной ?

— Какой у вас сейчас лимит?

— Восемь легионеров в заявке.

— Это слишком много, на мой взгляд. Для процветания и хорошего будущего российских игроков вы должны уменьшить число иностранцев в заявке. Мы в Хорватии защищаем своих футболистов.

Изучите наш пример, Турции, Финляндии, Дании. И обратите внимание на развитие молодежи. Как много 18-19-летних футболистов играют у вас регулярно?

— С Хорватией, например, играл 18-летний Захарян.

— И все? Население России — 150 миллионов. Подумайте об этом, – сказал Шукер.