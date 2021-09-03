Савин о своем ФК: «После замеса с «Единой Россией» нас ни в один город не пустили. Я пришел к Терюшкову и сказал: «Мы просто хотим делать гребаный футбол на свои бабки»

Блогер Евгений Савин в интервью Sports.ru рассказал, с какими трудностями столкнулся при выборе региона, где будет базироваться его клуб «Красава».

Изначально Савин планировал, что «Красава» будет представлять Одинцово, однако решил увезти команду из этого города после привлечения к участию в «Диктанте Победы» – акции «Единой России». По словам блогера, он согласился, так как не знал, что диктант организует «Единая Россия».

– Мы вообще изначально хотели базироваться где-то в области, где проще, как казалось, организовать движуху с бассейном на стадионе. Представь, допустим, в условном Жуковском делается такой движ, весь город приходит. Но делать честный частный клуб в России непросто. И когда у нас произошел замес с Одинцово и «Единой Россией», нас ни в один город не пустили.

– А как это так?

– Ну, ты звонишь, все знают про ситуацию с Одинцово – все тебе отказывают. Когда мы договорились с Жуковским и Бронницами, что мы будем базироваться Бронницах, а в Жуковском играть, на следующее утро ко мне прибежал один из работников клуба и сказал: «Жень, мне позвонили ребята со стадиона и базы и сказали, что им поступила команда не пускать. Просто, #####, любыми средствами. Ковид, ремонт, #####, абсолютно все.Ты приводишь клуб и событие в город, ты приводишь честные инвестиции. Мы ничего не просим, мы же все арендуем, за все платим. А тебе просто, #####, ставят везде бан. В этот момент думаешь: «#####, и как делать футбик, вот как его просто делать?»

Дошло до того, что я позвонил в РФС, Алаеву, и сказал: «Блин, Саныч, мы – футбол, вы – главная футбольная инстанция в России, ну сделайте что-то, #####». Мне в итоге назначили встречу с Терюшковым, министром спорта Московской области, который сейчас в Госдуму идет. Я пришел в кабинет и сказал: «Просто отстаньте от нас. Мы просто хотим делать футбол. Мы не за правых или левых. Мы просто хотим делать гребаный футбол на свои бабки в России». И после этого, как ты думаешь, сразу позвонили и сказали: «Велком, приходите, мы вам рады», – сказал Савин.

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