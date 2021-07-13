«Постоянно обвинять власти в обмане и воровстве – это непорядочно и подло». Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев снялся с выборов в Госдуму

Олимпийский чемпион по боксу принял решение снять свою кандидатуру в Госдуму с выборов по 172-му одномандатному избирательному округу.

«Я принял для себя решение снять кандидатуру с выборов депутатов Государственной Думы по 172-му одномандатному избирательному округу.

Я спортсмен и всегда старался быть честным и со своими соперниками и самое главное – с самим собой. Сейчас, когда я вижу, когда отдельные кандидаты откровенно врут, и буквально выворачиваются наизнанку, подстраиваясь под дешевую политическую конъюнктуру, участвовать в такой кампании я не хочу и не буду.

Я много лет представлял Россию на международной арене. Для меня всегда святыми были наши государственные символы: флаг и гимн. Сегодня я вижу: в какой сложной ситуации оказалось наша страна – на нас давят со всех сторон: и в экономике, и в спорте, и в политике.

В это непростое время я уверен, что во главе нашего государства должен находиться сильный лидер – такой как Владимир Путин. Можно много рассуждать о том, что у нас есть проблемы в области здравоохранения, образования, дорог.

Это так, бесспорно. Но самое главное, что сейчас обеспечивает нам наше государство – это мирное небо над нашей головой. Благодаря президенту, Россия имеет мощные Вооруженные силы, которые гарантированно защищают наш спокойный сон и наш мирный труд.

Жаль, что мы иногда об этом забываем, воспринимаем мир это как само собой разумеющееся. А ведь это постоянный труд и главы государства и всей страны. Это, на мой взгляд, самое главное достижение президента и его команды.

Но помимо укрепления обороны за последние годы президентом и правительством сделано много хорошего и для простых людей. Детей бесплатно кормят в школах до 5 класса, повысили материнский капитал и стали платить его за первого ребенка, ввели льготную ипотеку для многодетных семей – да и много чего другого.

Не замечать это и видеть только плохое, постоянно обвинять власти в обмане и воровстве – это непорядочно и подло. Я так не могу и заниматься этим не буду.

Конечно, у нас в стране очень много проблем, я понимаю, что граждане могут быть недовольны своей жизнью, обвиняя в этим руководителей городов и районов, но я живу в Екатеринбурге и вижу как за последние 10 лет преобразился мой город.

Сегодня это по праву один из лучших городов мира. Строятся школы, дороги, дворцы спорта, готовимся к проведению Универсиады – и все это происходит на наших глазах. Я хочу, чтобы вся Россия была такой же, как мой город.

Для этого нам необходимо сплотиться вокруг президента России и настоящих патриотов и государственников в политике.

Именно поэтому я принял такое решение и выхожу из избирательной кампании. Продолжу помогать землякам не политической болтовней, а реальными делами», – сказал Мехонцев.

Алджамейн Стерлинг – хейтерам: «Пошли вы #####»

Хабиб: «Дагестан – очень богатый регион, но живем мы бедно. Сестра работала за 11 тысяч рублей»