US Open. 3-й круг. Медведев играет с Андухаром, Циципас – с Алькарасом, Рублев встретится с Тиафу

В пятый день US Open Даниил Медведев играет с Пабло Андухаром, а Стефанос Циципас – с Карлосом Алькарасом.

Андрей Рублев поборется с Фрэнсисом Тиафу.

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US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг