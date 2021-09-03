US Open. 3-й круг. Медведев играет с Андухаром, Циципас – с Алькарасом, Рублев встретится с Тиафу

В пятый день US Open Даниил Медведев играет с Пабло Андухаром, а Стефанос Циципас – с Карлосом Алькарасом.
Андрей Рублев поборется с Фрэнсисом Тиафу.
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US Open
Нью-Йорк, США
30 августа – 12 сентября 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.50
- Дата проведения
- 4 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.50
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.09
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.05
- Дата проведения
- 3 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 02.00