US Open. 3-й круг. Медведев играет с Андухаром, Циципас – с Алькарасом, Рублев встретится с Тиафу

Теги US Open результаты ATP Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

В пятый день US Open Даниил Медведев играет с Пабло Андухаром, а Стефанос Циципас – с Карлосом Алькарасом.

Андрей Рублев поборется с Фрэнсисом Тиафу.

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US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Андухар (Испания) Даниил Медведев (Россия)
0:6|4:6|2:3
Дата проведения
3 сентября, 20.50
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
4 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас Гарфия (Испания) Стефанос Циципас (Греция)
6:3|1:0
Дата проведения
3 сентября, 21.50
Онлайн матча

 

Питер Гойовчик (Германия) Хенри Лааксонен (Швейцария)
3:6|6:3|6:1|6:4
Дата проведения
3 сентября, 18.09
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Дэн Эванс (Великобритания)
6:4|6:3|3:6|0:1
Дата проведения
3 сентября, 20.05
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандсхалп (Нидерланды) Факундо Банис (Аргентина)
Дата проведения
3 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
4 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
4 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

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