Квалификация Евро-2023 (U21). Россия разгромно проиграла Испании

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В стартовом туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России на выезде крупно уступила Испании (1:4).

Квалификация Евро-2023 (U21)

Группа С

1-й тур

Мальта U21 – Северная Ирландия U21 – 4:1 (3:0)

 

Словакия U21 – Литва U21 – 3:1 (1:0)

 

Испания U21 – Россия U21 – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Агаларов (10), 1:1 – Ниньо (13), 2:1 – Пино (47), 3:1 – Ниньо (54), 4:1 – Пино (86).

Россия: Будачев, Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Боженов (Степанов, 71), Умяров, Игнатов (Пруцев, 57), Марадишвили (Климов, 76), Карапузов (Севикян, 57), Агаларов (Сулейманов, 71).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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