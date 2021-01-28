Квалификация Евро-2023 (U21). Россия разгромно проиграла Испании

В стартовом туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России на выезде крупно уступила Испании (1:4).
Квалификация Евро-2023 (U21)
Группа С
1-й тур
Мальта U21 – Северная Ирландия U21 – 4:1 (3:0)
Словакия U21 – Литва U21 – 3:1 (1:0)
Испания U21 – Россия U21 – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Агаларов (10), 1:1 – Ниньо (13), 2:1 – Пино (47), 3:1 – Ниньо (54), 4:1 – Пино (86).
Россия: Будачев, Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Боженов (Степанов, 71), Умяров, Игнатов (Пруцев, 57), Марадишвили (Климов, 76), Карапузов (Севикян, 57), Агаларов (Сулейманов, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.