35-летний Кулемин сделал хет-трик в первом матче за «Салават»

Нападающий оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против (5:1).

Хоккеист забил по голу в каждом из трех периодов.

Это был первый официальный матч 35-летнего форварда за уфимский клуб. Кулемин провел на льду 17 минут и 32 секунды.

Напомним, что Кулемин присоединился к «Салавату» в августе, подписав сначала пробный контракт. После нескольких контрольных матчей с игроком было подписано полноценное соглашение.

В прошлом сезоне, выступая за «Магнитку», Кулемин забил 6 голов в 22 играх чемпионата.