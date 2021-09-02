Главред «Матч ТВ» о правах на РПЛ: «Мы единственный канал, умеющий упаковывать спорт. Наш футбол – не только про бизнес, но и про социальную ответственность»

Главный редактор «Матч ТВ» высказался о борьбе за права на показ .

«В последнюю неделю кругом разговоры о телевизионных и коммерческих правах на будущие сезоны РПЛ. Наверное, как главный редактор нынешнего основного вещателя лиги, тоже должен высказаться по этой теме, тем более, что мы получаем массу звонков от коллег из других СМИ.

Мы действительно воспользовались правом первой очереди и сделали свое предложение лиге касательно покупки прав на новые сезоны. Как и раньше, мы не раскрываем коммерческую сторону вопроса, однако могу сказать, что это предложение полностью соответствует рынку. Теперь дело за руководством лиги и клубами.

Мы убеждены, что российский футбол – это не только про бизнес, но и про социальную ответственность. Когда мы говорим о европейских практиках, то часто забываем важную составляющую этих бизнес-процессов – покупательскую способность населения и готовность платить за контент.

Сейчас много говорят о неких коллаборациях наших коллег – когда центральные матчи останутся в федеральном эфире, а все остальные уйдут на платные интернет-платформы.

Будет ли доволен пожилой болельщик условных «Нижнего Новгорода» или «Уфы», когда не увидит ни одного матча любимой команды в федеральном эфире? Сомневаюсь. А, будем честны, на данном этапе эти матчи не представляют рейтингового интереса для центральных каналов.

Смогут ли родители юного болельщика выделить из семейного бюджета деньги на ежемесячную подписку? И таких личных историй по стране – великое множество, сотни тысяч.

Мы, будучи профильным спортивным телеканалом, предлагаем принципиально иной подход – да, у нас есть платная подписка на «Матч Премьер» (стоимость которой, кстати, не меняется уже очень давно). Но также мы показываем матчи всех команд в эфире федерального «Матча» – поэтому у нас можно смотреть и дерби, и матчи команд не из первой восьмерки.

Говоря о социальной функции телеканала, мы говорим именно о доступности спорта – разных видов, разной степени интереса массовой аудитории, разной степени динамики.

Кроме того, мы единственный телеканал, который умеет упаковывать спорт – точно знаю, что наши кейсы коллеги используют в качестве примера для своей работы. Эксперты, студии на стадионах и Останкино, мультитрансляции и многое другое – это наша гордость и уровень, к которому другие пока лишь стремятся. Критику видим, работаем над собой, но одновременно радуемся и такой обратной связи, ведь худшее, что может быть в спорте – это равнодушие.

Поэтому, безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы оставить РПЛ у себя на телеканале. И, между прочим, уже в течение года, мы планируем обновить наши платформы до соответствующего запросам болельщиков уровня – чтобы ничего не отвлекало от спорта», – написал Тащин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Оkkо готов предложить 6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ. До этого появились сведения о том, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».