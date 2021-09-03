Манджукич объявил о завершении карьеры, написав письмо самому себе

Бывший нападающий , «Ювентуса» и «Баварии» объявил о завершении карьеры футболиста.

Об этом 35-летний хорват заявил на своей странице в инстаграме, опубликовав письмо самому себе. К посту форвард прикрепил фото своих первых бутс.

«Дорогой маленький Марио!

Когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже представить себе не сможешь, что тебя ждет в футболе. Ты будешь забивать голы на самых крупных турнирах и выиграешь самые большие трофеи с грандами мирового футбола. С гордостью представляя свою нацию, ты поможешь написать историю хорватского спорта.

Ты добьешься успеха, потому что вокруг будут хорошие люди – товарищи по команде, тренеры, болельщики и семья, агент и друзья. Ты будешь им всем бесконечно благодарен!

Прежде всего, ты добьешься успеха, потому что всегда будешь стараться изо всех сил. В конце концов, это то, чем ты будешь больше всего гордиться. Ты многим пожертвуешь, но будешь знать, что это того стоило, из-за всех восхитительных моментов.

Ты поймешь, что наступил момент уйти на пенсию, повесить бутсы на гвоздь, и сожалений не будет. Футбол всегда будет частью твоей жизни, но впереди будет новая глава.

Наслаждайся!

Твой большой Марио.

P. S. Если ты сыграешь против Англии на чемпионате мира, то просто будет готов к 109-й минуте 😉», – написал Манджукич.

Хорват дважды становился чемпионом Германии в составе «Баварии», два раза брал Кубок Германии и по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Германии.

В Манджукич пять раз выиграл Серию А, трижды стал обладателем Кубка Италии и два раза победил в Суперкубке страны. В он выиграл Кубок Испании.

В 2018 году в составе сборной Хорватии Манджукич занял второе место на чемпионате мира. Кроме того, Марио дважды признавали лучшим футболистом страны.