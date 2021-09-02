Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по голам за сборную

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний игрок побил рекорд по голам за сборную, сделал дубль в матче с Ирландией (2:1). Теперь у португальца 111 голов за национальную команду.

За это его рекорд был внесен в Книгу Гиннесса. Сам футболист получил памятный сертификат.

«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом.

Давай попробуем добиться еще большего результата! 💪🏽» – написал Роналду в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Рекорд Роналду в цифрах: забил 45 странам (России – 3, Англии – 0), чаще всего – в квалификациях к ЧМ, с пенальти – всего 12%

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