Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по голам за сборную

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний игрок побил рекорд по голам за сборную, сделал дубль в матче с Ирландией (2:1). Теперь у португальца 111 голов за национальную команду.

За это его рекорд был внесен в Книгу Гиннесса. Сам футболист получил памятный сертификат.

«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом.

Давай попробуем добиться еще большего результата! 💪🏽» – написал Роналду в инстаграме.

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Рекорд Роналду в цифрах: забил 45 странам (России – 3, Англии – 0), чаще всего – в квалификациях к ЧМ, с пенальти – всего 12%