Глава МИД Венгрии выложил видео с финала Евро-2020: «Гимн Италии почти не слышен из-за свиста. Тогда о «враждебной атмосфере» англичане тоже говорили?»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о поведении болельщиков во время вчерашнего матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Венгрии и Англии.

Перед началом игры венгерские болельщики освистали сборную Англии за преклонение колена. По ходу встречи Рахиму Стерлингу и Джуду Беллингему были адресованы обезьяньи выкрики.

«Игроки сборной Англии жалуются на «враждебную атмосферу» во время вчерашнего матча в Будапеште. Это видео снято на «Уэмбли» перед финалом чемпионата Европы.

Гимн Италии почти не слышен из-за свиста английских фанатов. А тогда они все равно делали такие заявления???» – написал Сийярто.

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